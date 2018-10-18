В Улан-Удэ работники оперного театра выйдут на митинг

Театр оперы и балета по-прежнему «лихорадит»
20 октября в 15:00 в парке «Юбилейный» в Улан-Удэ состоится митинг против увольнения директора театра оперы и балета Аюны Цыбикдоржиевой. Решение о проведении мероприятия было принято сразу после первых волнений в коллективе, однако затянулось из-за официального оформления.
- Мы планировали провести митинг на Театральной площади, но там не положено проводить такие мероприятия. Поэтому по первому нашему заявлению было отказано. После этого мы сразу подали второе заявление, но уже местом проведения выбрали разрешённую площадку - возле торгового центра «Пиплс Парк», - сообщил «Байкал-Daily» бывший руководитель управления по продвижению Бурятского театра оперы и балета Владимир Иринчеев.
На мероприятие выйдут работники театра. Однако большого количества людей не ожидается – до ста человек, поскольку в театре этот день считается рабочим и не у всех будет возможность присутствовать.
Как сообщал «Байкал-Daily», после известия о том, что министерство культуры увольняет директора театра оперы и балеты Аюну Цыбикдоржиеву «без объяснения причин», коллектив провёл открытое собрание, на котором каждый высказался против увольнения. Тогда же прозвучали заявления о том, что ведущие сотрудники театра покинут его, если смениться руководство.
В их числе оказался ведущий солист Михаил Пирогов, который уволился в конце сентября.
Также заявления об увольнении написали художественный руководитель оперы Бурятского академического театра оперы и балета, народная артистка России Дарима Линховоин и звезда оперы Ариунбаатар Ганбаатар. Сейчас они находятся на Брюсселе, где выступят на концерте в рамках саммита «Азия-Европа» АСЕМ.
В начале октября новым директором театра оперы и балета была назначена Эржена Жамбалова, прежде работавшая художественным руководителем Бурятского драматического театра.
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