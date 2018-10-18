Иностранцам показали танец театра «Байкал» (видео)





















«Какая она красивая», «Похожа на ангела», - сказали иностранки с первых минут видео.



«Мне нравятся их движения руками», «Очень инновационно», - продолжили другие молодые люди.



В середине танца, когда к девушкам-лебедям присоединяются молодые люди, иностранные зрители поинтересовались, действительно ли съёмки проходили в России. На что получили ответ, что танцоры из азиатской части страны.



- В этой часть России живёт не только славянский народ. В России очень много народов, - поясняет автор эксперимента.



Также иностранцы увидели танец ансамбля «Берёзка», танец народов Калмыкии и работу ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.



Просмотрев все видео, некоторые из иностранцев признались, что именно первый танец от театра «Байкал» им понравился больше всех.



Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году на шоу «Танцуют все» театр «Байкал»



На днях в Сети также появился новый ролик канала «Итальянцы by Kuzno Productions», где весёлых итальянцев



Первым иностранцам показали танец Бурятского государственного театра песни и танца «Байкал». Его артисты исполнили во втором выпуске шоу телеканала «Россия-1» «Танцуют все». Тогда артисты «Байкала» предстали в образах лебедей.«Какая она красивая», «Похожа на ангела», - сказали иностранки с первых минут видео.«Мне нравятся их движения руками», «Очень инновационно», - продолжили другие молодые люди.В середине танца, когда к девушкам-лебедям присоединяются молодые люди, иностранные зрители поинтересовались, действительно ли съёмки проходили в России. На что получили ответ, что танцоры из азиатской части страны.- В этой часть России живёт не только славянский народ. В России очень много народов, - поясняет автор эксперимента.Также иностранцы увидели танец ансамбля «Берёзка», танец народов Калмыкии и работу ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.Просмотрев все видео, некоторые из иностранцев признались, что именно первый танец от театра «Байкал» им понравился больше всех.Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году на шоу «Танцуют все» театр «Байкал» одержал победу . Бурятские танцоры единственные на протяжении всего проекта не попадали в номинацию на выбывание. За танцорами следил и переживал буквально каждый житель республики. Когда прославленные танцоры вернулись в Улан-Удэ, для горожан устроили праздничный концерт На днях в Сети также появился новый ролик канала «Итальянцы by Kuzno Productions», где весёлых итальянцев угощали байкальскими деликатесами . Один из продуктов поверг героев в шок.

Иностранцам показали видео с народными танцами России. Молодые люди признались, что им знаком лишь танец «Калинка» и русский балет. Эксперимент опубликовали наYouTube-канале Project Humans. «Проект Люди - это ваша возможность увидеть иностранцев с другой стороны. В каждом из выпусков ребята из Европы, Америки и даже Африки будут познавать Россию всё больше и больше. Мы покажем вам всё - от русской музыки и русских слов до сибирских красот», - говорится в описании канала.