7 ребят из Бурятии поехали в Крым на финал фестиваля ГТО

21 день участники будут соревноваться в творческой, образовательной и спортивной программах
В международном детском центре «Артек» с 17 октября по 7 ноября пройдёт финал летнего Всероссийского фестиваля ГТО. Республику Бурятия на нём представят 7 школьников
21 день участники будут соревноваться в творческой, образовательной и спортивной программах, после чего определится команда-победитель фестиваля.
Отбор участников в команду республики проходил 9-10 августа на Центральном стадионе, где 120 юных спортсменов в числе 13 команд состязались в беге, стрельбе, метании мяча и других видах испытаний.
По итогам соревнований в сборную команду попали 7 человек - Максим и Иван Блохины, школа №57 Улан-Удэ, Азбукина Антонина, школа №25 Улан-Удэ, Невьянцева Виктория, школа №4 Гусиноозёрска, Лазарева Карина и Хлебников Игнатий, школа №49 Улан-Удэ, Русин Владислав, Тарбагатайская школа, сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.
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