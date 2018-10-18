7 ребят из Бурятии поехали в Крым на финал фестиваля ГТО

21 день участники будут соревноваться в творческой, образовательной и спортивной программах







В международном детском центре «Артек» с 17 октября по 7 ноября пройдёт финал летнего Всероссийского фестиваля ГТО. Республику Бурятия на нём представят 7 школьников21 день участники будут соревноваться в творческой, образовательной и спортивной программах, после чего определится команда-победитель фестиваля.Отбор участников в команду республики проходил 9-10 августа на Центральном стадионе, где 120 юных спортсменов в числе 13 команд состязались в беге, стрельбе, метании мяча и других видах испытаний.По итогам соревнований в сборную команду попали 7 человек - Максим и Иван Блохины, школа №57 Улан-Удэ, Азбукина Антонина, школа №25 Улан-Удэ, Невьянцева Виктория, школа №4 Гусиноозёрска, Лазарева Карина и Хлебников Игнатий, школа №49 Улан-Удэ, Русин Владислав, Тарбагатайская школа, сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.