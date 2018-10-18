В Бурятии пройдёт олимпиада по байкаловедению

Задания олимпиады включают в себя 25 тестовых вопросов и 3 вопроса для письменного ответа







Министерство образования и науки региона проводит олимпиаду по байкаловедению для учащихся 5-11 классов. Победители будут награждены дипломами, грамотами и ценными призами.Задания олимпиады включают в себя 25 тестовых вопросов и 3 вопроса для письменного ответа. Конкурс состоится 5 ноября в Республиканском бурятском национальном лицее-интернате №1. В рамках олимпиады пройдёт семинар для руководителей «Методика подготовки учащихся к конкурсным мероприятиям».Заявки на участие в олимпиаде принимаются по адресу электронной почты: baikalrebcu@mail.ru до 26 октября по утверждённой форме, сообщает пресс-служба министерства.