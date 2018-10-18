Вступить в отряды волонтёров может любой желающий
Учения по проведению поисково-спасательных работ добровольческого отряда «Лиза Алерт. Бурятия» прошли в Улан-Удэ. Во время полевой тренировки новички и волонтёры отряда прошли обучение у экспертов по организации поисков в лестной местности, прослушали базовый курс по оказанию первой помощи и транспортировке пострадавших.
На сегодня поисково-спасательный отряд работает в 48 субъектах Российской Федерации. Формирование регионального представительства движения в Бурятии началось почти год назад, но за это время волонтёры не раз оказали содействие полиции в розыске пропавших, сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.
Кроме поисковой деятельности, представители отряда обучают детей в Школе безопасности. Ученики узнают правила безопасного поведении в лесу, о том, как вести себя, если потерялся, и что должно быть в рюкзаке у юного туриста.
Как отметила, руководитель республиканского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт. Бурятия», член общественного совета при УМВД России по Улан-Удэ Вероника Ерофеева, успех поисков зависит от многих факторов, поэтому любая помощь, будь то фактический выезд на место, распространение информации в Интернете, расклейка ориентировок и опрос прохожих и даже просто моральная поддержка добровольцев-поисковиков, может стать неоценимой.
Информация о вступлении в отряд «Лиза Алерт Бурятия» доступна в официальной группе движения «В Контакте» vk.com/lizaalert_buryatiya или по тел. 8-914-639-48-22. Волонтёром отряда может стать любой житель республики старше 18 лет.
Справка:
Отряд имени Лизы Фомкиной создан в октябре 2010 года. Сегодня поисковый отряд «Лиза Алерт» – это некоммерческое объединение, ставящее своей основной задачей оперативное реагирование и гражданское содействие в поиске пропавших. Заявки на поиск принимаются по бесплатному номеру для всех регионов 8-800-700-54-52 и на сайте www.lizaalert.org
Поисковики «Лиза Алерт. Бурятия» прошли обучение
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