В районе Бурятии выбрали лучших юных пожарных

Победила в конкурсе дружина Нижнеангарской средней школы №1
В посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района состоялся пятый смотр-конкурс дружин юных пожарных.
В мероприятии приняли участие 9 дружин юных пожарных из разных школ района. Команды презентовали домашнее задание о проделанной работе в виде песен, стихов, сценок, шуток и агитационных плакатов. Участники соревновались в пожарно-прикладных и спортивных конкурсах, также они демонстрировали знания правил пожарной безопасности и медицинской подготовки.
- Хотелось бы отметить отличную подготовку юных пожарных. Ребята творчески подошли к подготовке домашнего задания. От имени противопожарной службы выражаем благодарность всем участникам конкурса, руководителям дружин и директорам школ, обеспечивших участие команд, - рассказала инструктор противопожарной профилактики 12-го Северобайкальского отряда ГПС РБ Ольга Кибякова.
По итогам конкурса лучшей командой признана дружина Нижнеангарской средней школы № 1. Всем юным пожарным вручены свидетельства участников слёта, команды-призёры и победители в личном зачёте награждены грамотами и ценными подарками, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
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