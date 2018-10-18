Улан-удэнцев приглашают на литературную встречу

Вход на мероприятие свободный







28 октября в 15 часов в Детско-юношеской библиотеке в Улан-Удэ пройдёт литературная встреча «Чай с книгой», посвящённая роману «Долина бессмертников» бурятского писателя Владимира Митыпова.- Несмотря на то, что роман «Долина бессмертников» в большей своей части рассказывает о хуннах, живших 2200 лет назад, он современен. Молодой поэт - герой повести, участвуя в раскопках древнего города, открывает погибшую культуру. Осмысливая и сопоставляя её с культурой нынешней и собственной жизнью, он всё серьезнее относится к собственному творчеству, - рассказывают организаторы встречи.Участники обсудят значение романа, поговорят о литературе Бурятии и о её месте в культуре России.Вход свободный.«Чай с книгой» - это литературные встречи для читающих, заинтересованных в литературе людей, которые хотят расширить круг своих «книжных» интересов, познакомиться с близкими по духу людьми, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.