18 Октября

Азиатско-Тихоокеанский банк подвел итоги акции «13 премия» за III квартал 2018 года. 14 клиентов банка получили призы - денежные выплаты в размере 15 000 рублей!

17 Октября

Популярное

Улан-удэнцев приглашают на литературную встречу

Улан-удэнцев приглашают на литературную встречу
Общество, 
Вход на мероприятие свободный

28 октября в 15 часов в Детско-юношеской библиотеке в Улан-Удэ пройдёт литературная встреча «Чай с книгой», посвящённая роману «Долина бессмертников» бурятского писателя Владимира Митыпова.

- Несмотря на то, что роман «Долина бессмертников» в большей своей части рассказывает о хуннах, живших 2200 лет назад, он современен. Молодой поэт - герой повести, участвуя в раскопках древнего города, открывает погибшую культуру. Осмысливая и сопоставляя её с культурой нынешней и собственной жизнью, он всё серьезнее относится к собственному творчеству, - рассказывают организаторы встречи.

Участники обсудят значение романа, поговорят о литературе Бурятии и о её месте в культуре России.

Вход свободный.

«Чай с книгой» - это литературные встречи для читающих, заинтересованных в литературе людей, которые хотят расширить круг своих «книжных» интересов, познакомиться с близкими по духу людьми, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии пройдёт олимпиада по байкаловедению
В Бурятии пройдёт олимпиада по байкаловедению
Общество, 18.10.2018
Задания олимпиады включают в себя 25 тестовых вопросов и 3 вопроса для письменного ответа
Скульптуры мастерской дацана представили в музее Бурятии
Общество, 18.10.2018
На выставке можно увидеть маленькую копию работы известного скульптора Даши Намдакова
Поисковики «Лиза Алерт. Бурятия» прошли обучение
Поисковики «Лиза Алерт. Бурятия» прошли обучение
Общество, 18.10.2018
Вступить в отряды волонтёров может любой желающий
В районе Бурятии выбрали лучших юных пожарных
В районе Бурятии выбрали лучших юных пожарных
Общество, 18.10.2018
Победила в конкурсе дружина Нижнеангарской средней школы №1
В Бурятии контрактники обучаются на водительские права
В Бурятии контрактники обучаются на водительские права
Общество, 18.10.2018
На сегодня в автошколах проходят обучение более 110 военнослужащих
Улан-удэнцам рассказали о бурятском традиционном костюме
Улан-удэнцам рассказали о бурятском традиционном костюме
Общество, 18.10.2018
В столице Бурятии прошёл мастер-класс «Национальная этническая одежда»
Бостонский вокалист выступит в Улан-Удэ
Бостонский вокалист выступит в Улан-Удэ
Общество, 18.10.2018
На сцене вместе с исполнителем из Америки выступит и квартет Алексея Подымкина
В Улан-Удэ завершаются вступительные испытания в школу плавания
В Улан-Удэ завершаются вступительные испытания в школу плавания
Общество, 18.10.2018
Сегодня в бассейне ФСК проходит последний день приёма вступительных испытаний в Республиканскую спортивную школу плавания
В Улан-Удэ для пенсионеров проведут компьютерные курсы
Общество, 18.10.2018
Обучающая программа состоит из 5 занятий
Высокая активность призывников зафиксирована в Бурятии
Высокая активность призывников зафиксирована в Бурятии
Общество, 18.10.2018
В Восточном военном округе продолжается осенний призыв 2018 года граждан на военную службу
Стало известно, сколько пассажиров перевёз экспресс Иркутск – Улан-Удэ
Стало известно, сколько пассажиров перевёз экспресс Иркутск – Улан-Удэ
Общество, 18.10.2018
С января по сентябрь скорым поездом № 150/149 Иркутск – Улан-Удэ перевезено более 87,5 тыс. пассажиров
Военные в Бурятии вышли на контрольные стрельбы
Военные в Бурятии вышли на контрольные стрельбы
Общество, 18.10.2018
На полигонах Восточного военного округа около 6 тысяч военнослужащих одновременно приступили к сдаче контрольных занятий
В Бурятии появится 41-метровая святыня
В Бурятии появится 41-метровая святыня
Общество, 18.10.2018
В селе Санага установят монумент божества высотой 41 метр, шириной 28 метров

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^