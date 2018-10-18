Высокая активность призывников зафиксирована в Бурятии

В Восточном военном округе продолжается осенний призыв 2018 года граждан на военную службу
Уже принято решений о призыве более 2.5 тысяч граждан, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири, сообщает пресс-служба ВВО.
Более 200 человек, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, воспользовались изменением законодательства и заменили военную службу по призыву, заключив контракт с минобороны России на два года. По итогам весеннего 2018 года призыва более 400 человек поступили в военные вузы, а порядка 800 военнослужащих по призыву продолжили службу по контракту.
Для определения категории годности к военной службе на призывные комиссии было вызвано около 6 тысяч будущих новобранцев.
Наиболее активно молодые люди идут на призывные пункты в Забайкальском и Хабаровском краях, а также в Республике Бурятия.
В ходе текущей призывной кампании отмечается существенное снижение интереса молодых людей к альтернативной гражданской службе. На сегодняшний день заявлений для прохождения альтернативной службы в военные комиссариаты не поступало.
Первые отправки призывников стартуют во второй половине октября. Массовое поступление молодого пополнения в войска округа начнется в ноябре, для доставки новобранцев планируется задействовать свыше 10 воинских железнодорожных эшелонов, военно-транспортную авиацию, автомобильный транспорт.
До 31 декабря текущего года военными комиссариатами округа будет призвано и отправлено в войска для прохождения военной службы около 8 тысяч граждан, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири.
«Байкал-Daily» накануне представлял фоторепортаж с республиканского призывного пункта.
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Общество, Фото:
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