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Высокая активность призывников зафиксирована в Бурятии Общество, В Восточном военном округе продолжается осенний призыв 2018 года граждан на военную службу

Военные в Бурятии вышли на контрольные стрельбы Общество, На полигонах Восточного военного округа около 6 тысяч военнослужащих одновременно приступили к сдаче контрольных занятий