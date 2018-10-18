С января по сентябрь скорым поездом № 150/149 Иркутск – Улан-Удэ перевезено более 87,5 тыс. пассажиров
В купейных вагонах совершили поездку 9,5 тыс. человек. Билеты в плацкартные вагоны приобрели 25,5 тыс. пассажиров, в вагоны с местами для сидения – 52,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба ВСЖД.
Сейчас поезд сформирован из пяти вагонов: двух купейных, одного плацкартного и двух вагонов для сидения.
Отправившийся в первую поездку в декабре 2016 года поезд за первые полгода доказал свою востребованность. С мая 2017 года количество дней его курсирования увеличилось с трёх раз в неделю до пяти. С 12 декабря прошлого года дневной экспресс стал ежедневным.
С сентября 2018 года на базе дневного экспресса запущен «Вагон знаний». В нём школьники из разных регионов России совершают увлекательное путешествие из Улан-Удэ в посёлке Танхой и обратно.
Стало известно, сколько пассажиров перевёз экспресс Иркутск – Улан-Удэ
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