Стало известно, сколько пассажиров перевёз экспресс Иркутск – Улан-Удэ

С января по сентябрь скорым поездом № 150/149 Иркутск – Улан-Удэ перевезено более 87,5 тыс. пассажиров



В купейных вагонах совершили поездку 9,5 тыс. человек. Билеты в плацкартные вагоны приобрели 25,5 тыс. пассажиров, в вагоны с местами для сидения – 52,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба ВСЖД.



Сейчас поезд сформирован из пяти вагонов: двух купейных, одного плацкартного и двух вагонов для сидения.



Отправившийся в первую поездку в декабре 2016 года поезд за первые полгода доказал свою востребованность. С мая 2017 года количество дней его курсирования увеличилось с трёх раз в неделю до пяти. С 12 декабря прошлого года дневной экспресс стал ежедневным.



С сентября 2018 года на базе дневного экспресса запущен «Вагон знаний». В нём школьники из разных регионов России совершают увлекательное путешествие из Улан-Удэ в посёлке Танхой и обратно.



