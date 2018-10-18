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Бурятский борец получил медаль из рук президента Кыргызстана

Бурятский борец получил медаль из рук президента Кыргызстана
Общество, 
Ему вручили медаль «Данк» 

Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ о награждении медалью «Данк» уроженца Бурятии Базара Базаргуруева. 

Отмечалось, что Базар Базаргуруев, заслуженный мастер спорта Кыргызской Республики по вольной борьбе, бронзовый призёр XXIX Олимпийских игр в Пекине в 2008 году, будет награждён медалью «Данк» за выдающиеся достижения в области физической культуры и спорта. 
 
Накануне, 17 октября, в Бишкеке прошла церемония вручения государственных наград и денежных сертификатов призёрам XVIII Азиатских игр и их тренерам. Также здесь известным спортсменам вручали медали «Данк». Был удостоен высокой награды и Базар Базаргуруев - он получил её из рук президента Кыргызской Республики. 
 
Кроме того, здесь спортсмены, тренеры и врачи получили сертификаты на единовременное денежное вознаграждение, выделенное правительством Кыргызстана в размере от 125 тыс. сомов до 2 млн сомов. 
 
В этом году бурятский вольник спустя 10 лет получил бронзовую медаль решением Международного олимпийского комитета. В 2008 году на Играх в Пекине борец в составе сборной Кыргызстана занял пятое место, а в 2017 году МОК дисквалифицировал спортсмена из Украины Василия Федоришина за допинг. И третье место было присуждено Базару Базаргуруеву.  
спорт борьба
 
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