Бурятский борец получил медаль из рук президента Кыргызстана



Как Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ о награждении медалью «Данк» уроженца Бурятии Базара Базаргуруева.



Отмечалось, что Базар Базаргуруев, заслуженный мастер спорта Кыргызской Республики по вольной борьбе, бронзовый призёр XXIX Олимпийских игр в Пекине в 2008 году, будет награждён медалью «Данк» за выдающиеся достижения в области физической культуры и спорта.



Накануне, 17 октября, в Бишкеке прошла церемония вручения государственных наград и денежных сертификатов призёрам XVIII Азиатских игр и их тренерам. Также здесь известным спортсменам вручали медали «Данк». Был удостоен высокой награды и Базар Базаргуруев - он получил её из рук президента Кыргызской Республики.



Кроме того, здесь спортсмены, тренеры и врачи получили сертификаты на единовременное денежное вознаграждение, выделенное правительством Кыргызстана в размере от 125 тыс. сомов до 2 млн сомов.