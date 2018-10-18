Военные в Бурятии вышли на контрольные стрельбы

На полигонах Восточного военного округа около 6 тысяч военнослужащих одновременно приступили к сдаче контрольных занятий



Самые массовые мероприятия проходят на территории Амурской области, Республики Бурятия, Камчатского и Приморского краёв. Здесь задействованы более 20 полигонов, в том числе общевойсковые, морские и авиационные, сообщает пресс-служба ВВО.



В ходе сдачи контрольных занятий военнослужащие выполняют практические стрельбы из штатного оружия и боевых машин. Кроме того, подразделения радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, войск связи, инженерного обеспечения и других специальных войск отрабатывают нормативы по предназначению.



Командование и штабы проверяются на умение работать с боевыми графическими документами, в том числе на оперативное искусство. Проверке грамотности офицерского состава отводится особое внимание.



Впервые в ходе контрольных проверок за учебный год проверяется уровень внедрения в практику подготовки войск опыта современных военных конфликтов. Завершатся мероприятия в конце текущего месяца.



