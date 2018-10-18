На полигонах Восточного военного округа около 6 тысяч военнослужащих одновременно приступили к сдаче контрольных занятий
Самые массовые мероприятия проходят на территории Амурской области, Республики Бурятия, Камчатского и Приморского краёв. Здесь задействованы более 20 полигонов, в том числе общевойсковые, морские и авиационные, сообщает пресс-служба ВВО.
В ходе сдачи контрольных занятий военнослужащие выполняют практические стрельбы из штатного оружия и боевых машин. Кроме того, подразделения радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, войск связи, инженерного обеспечения и других специальных войск отрабатывают нормативы по предназначению.
Командование и штабы проверяются на умение работать с боевыми графическими документами, в том числе на оперативное искусство. Проверке грамотности офицерского состава отводится особое внимание.
Впервые в ходе контрольных проверок за учебный год проверяется уровень внедрения в практику подготовки войск опыта современных военных конфликтов. Завершатся мероприятия в конце текущего месяца.
Военные в Бурятии вышли на контрольные стрельбы
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