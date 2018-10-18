Через Бурятию пытались провезти небезопасное мясо

Мясо везли из Монголии



17 октября в пункте пропуска «Кяхта» в Бурятии на грузовике мужчина пытался ввезти в Россию из Монголии 4 кг. сырого мяса неизвестного происхождения.



- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Возбуждено дело об административном правонарушении. Продукция запрещена к ввозу и возвращена на территорию Монголии.

