Выставка «Лица» откроется в Улан-Удэ

Открытие пройдёт сегодня



Музей истории города Улан-Удэ устроит выставку картин-иллюзий Сергея Емельянова «Лица».



Открытие экспозиции состоится 18 октября в 16.00, сообщается в официальной группе музея в социальной сети.



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