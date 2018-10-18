Открытие пройдёт сегодня
Музей истории города Улан-Удэ устроит выставку картин-иллюзий Сергея Емельянова «Лица».
Открытие экспозиции состоится 18 октября в 16.00, сообщается в официальной группе музея в социальной сети.
Выставка «Лица» откроется в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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