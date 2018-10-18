В Бурятии до +16

По данным Бурятского гидрометцентра 18 октября по республике без осадков



В утренние часы местами туманы. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 2-7 мороза, по Прибайкалью до 2 тепла, по юго-западу и местами северу 9-14 мороза, днём 11-16, по северу 5-10 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 3-5 мороза, днём 13-15 тепла.



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