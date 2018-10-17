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В Цугольском дацане восстановили молельное здание

В Цугольском дацане восстановили молельное здание
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко. из архива
Помещение освятили священнослужители 

12 октября в Цугольском дацане, который находится в Забайкальском крае, состоялось рамнай (освящение) «Демчог Сумэ».

Молельное здание «Демчог Сумэ», которое было утрачено в 30-е годы прошлого столетия, заново воссоздано. В мероприятии приняли участие почётные гости: Дид Хамбо лама по Забайкальскому краю Цырен Дондукбаев, ширээтэ ламы (настоятели) всех дацанов края.

После торжественной части состоялась концертная программа, а также спортивные состязания, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
религия
 
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