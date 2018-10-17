В Цугольском дацане восстановили молельное здание

Помещение освятили священнослужители



12 октября в Цугольском дацане, который находится в Забайкальском крае, состоялось рамнай (освящение) «Демчог Сумэ».



Молельное здание «Демчог Сумэ», которое было утрачено в 30-е годы прошлого столетия, заново воссоздано. В мероприятии приняли участие почётные гости: Дид Хамбо лама по Забайкальскому краю Цырен Дондукбаев, ширээтэ ламы (настоятели) всех дацанов края.



После торжественной части состоялась концертная программа, а также спортивные состязания, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

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