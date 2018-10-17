Турнир состоится среди женских команд
С 16 по 21 октября в Забайкальском детско-юношеском центре «Олимпиец» (ул. Ленинградская, 106) проходит чемпионат России по волейболу среди женских команд класса «Б».
В соревнованиях принимают участие команды из Иркутска, Омска, Барнаула, Абакана, Читы и Новосибирской области.
Игры стартовали накануне, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Чите проходит чемпионат России по волейболу
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