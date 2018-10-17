В Чите проходит чемпионат России по волейболу

Турнир состоится среди женских команд



С 16 по 21 октября в Забайкальском детско-юношеском центре «Олимпиец» (ул. Ленинградская, 106) проходит чемпионат России по волейболу среди женских команд класса «Б».



В соревнованиях принимают участие команды из Иркутска, Омска, Барнаула, Абакана, Читы и Новосибирской области.



Игры стартовали накануне, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

Читают сейчас