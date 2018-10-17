На вокзалах Бурятии выстроят «живой щит»

На Восточно-Сибирской железной дороге набирает масштаб профилактическая акция «Живой щит»



17 октября она состоялась сразу на 4-х участках: на ст. Вихоревка, ст. Лена, ст. Заудинский (Улан-Удэ) и ст. Гончарово, сообщает пресс-служба ВСЖД.



«Живым щитом» на вокзалах и в местах несанкционированных переходов через железнодорожные пути встали сотрудники ВСЖД, представители муниципальных властей, а также волонтёры. Участие в мероприятии приняло свыше 100 человек.



Так, на ст. Гончарово железнодорожники выстроились в линию на месте технологического прохода через пути. Пересекать здесь пути запрещено, но местные жители ходят регулярно. Причём многие из них с маленькими детьми и колясками, встречаются велосипедисты. Сотрудники ВСЖД раздавали прохожим памятки по безопасности, объясняли, как нужно переходить пути и при необходимости провожали граждан до оборудованного пешеходного перехода, который расположен буквально в 300 метрах от места проведения акции.



- Главная задача акции «Живой щит» - напомнить людям, что спешка и беспечность могут стоить жизни, - рассказал начальник службы охраны труда Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры Алексей Мелешкин. – Ежегодно по инвестиционной программе строятся современные пешеходные переходы. Сейчас в границах ВСЖД запущено уже 22 таких объекта. Но, к сожалению, граждане не всегда готовы пройти несколько сот метров, чтобы не рисковать жизнью.



Акция «Живой щит» стартовала на ВСЖД в сентябре 2018 года. Она призвана привлечь внимание жителей Иркутской области и Республики Бурятии к проблеме безопасности на железной дороге.

