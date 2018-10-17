В Бурятии «противника» обстреляли из «Града»

В Бурятии с военнослужащими подразделений разведки и артиллерии танкового соединения состоялось тактико-специальное учение
В ходе учения уничтожили укреплённый командный пункт условного противника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Военнослужащие в ходе проведения разведки местности обнаружили хорошо укреплённый замаскированный командный пункт условного противника, с применением современных станций и комплексов ближней разведки определили координаты объекта. Военные отработали задачи по выдаче целеуказаний расчетам реактивных систем залпового огня «Град».
Подобные учения направлены на слаживание действий подразделений танкового соединения в различных условиях современного боя.
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