Перевозчик оштрафован за транспортировку крупного рогатого скота
Владелец груза, нарушивший требования, привлечён к административной ответственности в виде штрафа, сообщили в Россельхознадзоре.
|
17 Октября
07:50
16 Октября
Популярное
|
Из Бурятии в Слюдянку везли скот без документов
Перевозчик оштрафован за транспортировку крупного рогатого скота
Владелец груза, нарушивший требования, привлечён к административной ответственности в виде штрафа, сообщили в Россельхознадзоре.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Когда было тяжело в Японии, говорил себе: «Что скажут на Родине, если сбегу?» - поделился сегодня единственный сумоист российского происхождения
В Иркутске началось строительство Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом
Перевозчик оштрафован за транспортировку крупного рогатого скота
Он будет бороться за звание лучшего в стране
В Гусиноозёрске автоинспекторы призвали автомобилистов к обеспечению безопасности малолетних пассажиров
Прибавка к выплате составит 25%
В кукольном театре на сцену вышли сами актёры
По его мнению, школьники должны быть развиты равномерно, «на 360 градусов»
16-17 октября станция переливания крови принимала доноров на площади Советов в Улан-Удэ
В соединениях и воинских частях общевойскового объединения, дислоцированного в Республике Бурятия, завершается контрольная проверка за 2018 учебный год
Картина повествует о истории любви и религии
По всему городу в честь праздника пройдут различные мероприятия
Праздник «Дуннэвэ итэлин», что в переводе с эвенкийского означает «Заповеди моей земли», прошёл в Улан-Удэ
После поимки большая рыба была отпущена в озеро
Желающие могут обратиться в добровольческий корпус при парке
|
Соцсети
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
07.10.2018
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
27.09.2018
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
20.09.2018
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
13.07.2018
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
11.07.2018
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
27.06.2018
Загрузка...