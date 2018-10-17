Из Бурятии в Слюдянку везли скот без документов

16 октября на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке государственным инспектором Слюдянского межрайонного отдела совместно с сотрудниками ГИБДД во время досмотра автотранспорта выявлено нарушение правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному контролю. Из Тункинского района в Слюдянку перевозили две головы крупного рогатого скота без ветеринарно-сопроводительных документов.Владелец груза, нарушивший требования, привлечён к административной ответственности в виде штрафа, сообщили в Россельхознадзоре.

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