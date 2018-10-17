Лучшим участковым Бурятии стал 26-летний полицейский

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Иван Илыгеев в 2014 году окончил Восточно-Сибирский институт МВД России. В том же году поступил на службу в органы внутренних дел на должность участкового уполномоченного полиции. Обслуживает административный участок с количеством более 2500 жителей.



Женат, имеет двоих детей. Супруга, как и Иван, служит в полиции - в должности следователя.



Ведёт здоровый образ жизни, играет в футбол и посещает тренажерный зал. Самым главным своим профессиональным достижением считает доверие граждан.





Сегодня стали известны результаты второго регионального этапа конкурса «Народный участковый-2018». На звание лучшего участкового претендовали 10 сотрудников полиции из Улан-Удэ и районов республики, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Нешуточная борьба развернулась в последние дни голосования. Тройка финалистов - Даши Рабжаев из Бичурского района, Иван Илыгеев и Василий Калашников из отдела полиции в Железнодорожном районе - до последней минуты боролись за победу.В итоге победителем стал участковый уполномоченный полиции отдела полиции №1 УМВД России по Улан-Удэ старший лейтенант полиции Иван Илыгеев. Он набрал 1123 голоса.Второе место занял участковый уполномоченный ОМВД России по Бичурскому району майор полиции Даши Рабжаев. За него проголосовало 859 человек. На один голос отстал Василий Калашников – участковый уполномоченный отдела полиции Железнодорожного района старший лейтенант полиции. У него третье место.Победитель регионального этапа - 26-летний Иван Илыгеев - представит Бурятию на федеральном этапе конкурса, который также пройдёт в форме онлайн-голосования.Жители республики смогут поддержать своего участкового.В 2017 году победителем конкурса стал представитель Татарстана, капитан полиции Рузель Гарипов. Он получил автомобиль УАЗ «Патриот».