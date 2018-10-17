Водителям Бурятии рассказали о пользе детского автокресла

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Согласно п. 22.9 ПДД (изменения вступили в силу 12 июля 2017 года) перевозка детей в автомобиле допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом конструкции транспортного средства. Перевозка детей до 7 лет в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств (ДУУ), от 7 до 12 лет – на заднем сиденье автомобиля с использованием ДУУ или ремней безопасности; на переднем сиденье – только с ДУУ.







Детское удерживающее устройство должно соответствовать весу и росту ребенка. Самым безопасным детским удерживающим устройством является детское автомобильное кресло. Ребёнок должен быть пристегнут с момента начала движения ТС до его полной остановки.

В Гусиноозерске инспекторы ДПС совместно с членом городской добровольной народной дружины Юрием Габитовым вышли на улицы города, чтобы напомнить водителям о необходимости использования детских удерживающих устройств при перевозке малолетних пассажиров.Проведенный полицейскими отдела анализ дорожно-транспортных происшествий с участием детей показал, что чаще всего несовершеннолетние становятся участниками ДТП, будучи пассажирами автомобильного транспорта. Взрослые, игнорируя установленные правила перевозки несовершеннолетних в автомобилях, подвергают их опасности.Недавний тому пример – ДТП на территории обслуживания ОГИБДД ОМВД России по Селенгинскому району в сентябре текущего года, когда по вине взрослых пострадал ребёнок, находившийся в автомашине без детского удерживающего устройства, сообщает УГИБДД республики.Полицейские вместе с дружинником призвали автомобилистов к соблюдению правил в части обеспечения безопасности пассажиров и вручили им тематические памятки. Также они напомнили водителям о мерах административной ответственности в случае их нарушения.