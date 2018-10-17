По его мнению, школьники должны быть развиты равномерно, «на 360 градусов»
Узкоспециализированные «математические» школы, в которых детей пичкают одним предметом, это пережиток прошлого, а математики и программисты в будущем будут все меньше и меньше востребованы, считает глава Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщает РИА Новости.
- Когда мы пытаемся сказать, что мы сейчас будем развивать специальности «математик» и «программист», мы попадем ровно в такую же ловушку, как у нас было какое-то время назад с юристами и экономистами, — сказал Греф, выступая на московском международном форуме «Открытые инновации».
Глава крупнейшей кредитной организации считает, что математическая подготовка важна, но школьники должны быть развиты равномерно, «на 360 градусов».
- Нужны все специальности, нужны люди всех дарований и таланты. И не нужны нам математические школы. По-моему, это пережиток прошлого. Я категорический противник математических школ. Так было в Советском Союзе, и мне кажется, что это не очень хороший опыт, — подчеркнул Греф.
Глава Сбербанка также указал, что в настоящее время у работодателей нет проблем с программистами.
Греф назвал физматшколы пережитком прошлого
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