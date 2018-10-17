В воинских частях Бурятии завершается контрольная проверка

В соединениях и воинских частях общевойскового объединения, дислоцированного в Республике Бурятия, завершается контрольная проверка за 2018 учебный год



В ходе мероприятий проверены вопросы боевой и мобилизационной готовности, оперативной подготовки органов военного управления, оценено морально-психологическое состояние личного состава, вопросы организации службы войск и безопасности военной службы, тылового и медицинского обеспечения.



При проведении проверки впервые использованы новые методики и критерии оценки действий войск в соответствии с новыми нормативными документами.



Во время проверки в органах управления армии прошли штабные тренировки и тактические летучки в полевых условиях.



В 2018 учебном году существенно повысилась интенсивность боевой учебы в соединениях и воинских частях объединения. За этот период проведено свыше 180 боевых стрельб подразделений, более 20 командно-штабных и тактических учений, в том числе двухсторонних, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

