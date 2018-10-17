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В Улан-Удэ празднуют день отца

Общество, 
По всему городу в честь праздника пройдут различные мероприятия

В эти дни во всех школах и детских садах города пройдут утренники, классные часы, конкурсы сочинений и рисунков, посвящённых отцам, а также различные семейные соревнования.

Так, в детском саду № 97 «Земляничка» проходит фотоконкурс «Я и мой папа», в детском саду № 112 «Сибирячок» 22 октября стартует конкурс «Мой папа - конструктор».

В школе № 55 и в центре диагностики и консультирования Улан-Удэ на улице Хахалова, 8 с 22 по 28 октября по отдельному графику будут работать консультационные площадки педагогов-психологов для отцов. В учреждениях дополнительного образования пройдут дни открытых дверей и мастер-классы.

Завершится Декада отцов 28 октября городской конференцией во Дворце детского и юношеского творчества. Начало в 17:00, сообщает администрация Улан-Удэ.
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