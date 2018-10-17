Эвенки Бурятии провели праздник родовых заповедей (видео)















Участники презентации должны были представить свой род и его тотемы, рассказать о своих семейных традициях, известных людях рода, либо показать семейную реликвию и рассказать её историю, исполнить творческий номер на эвенкийском языке или национальном инструменте. Выступавшие эвенки, среди которых были и совсем дети рассказывали о своих предках – дедушках и бабушках, прошедших войну, или много лет ударно работавших. Участвовать в презентации приехали эвенки из 3 отдалённых районов республики: Баунтовский эвенкийский район, Северобайкальский, Курумканский. Выступления оценивались конкурсной комиссией, первое место по итогам досталось курумканцам.



Мероприятие сопровождалось выступлениями вокальных и хореографических коллективов, таких как танцевальный ансамбль «Гулувун». Молодая певица Елена Атакина исполнила песню «Дылачакан» – «Солнышко». Также выступил и оперный певец Дамба Занданов, исполнивший песню композитора Виктора Гончикова и просто популярные классические композиции.



Принял участие и татарский культурный центр. Его представительница исполнила песню на татарском языке, а глава центра Сажида Баталова выступила с поздравительной речью. Исполнил песню и бурятский творческий коллектив.



Научную общественность представляла известный этнограф-тунгусовед, сотрудник ИМБИТ СО РАН Ольга Бураева. Она рассказала о своей работе с данными архивов Баунтовской народной управы, которая поможет восстановлению эвенкийских родословных. Также выступила сотрудник БГУ Елизавета Афанасьева.



Среди немногочисленных гостей мероприятия – эвенкийские старейшины из г Улан-Удэ, а также люди, интересующие эвенкийской культурой.



- Очень жаль, что в мероприятии участвуют дети и люди старшего поколения, но нет людей среднего возраста, – сказала участница конкурса Л.Ц Дашиева.



Но главное, считают участники и организаторы, есть начало. Следующее мероприятие состоится через три года.















Мероприятие состоялось 12 октября, в актовом зале Дома дружбы народов. Организатором выступила местная национально-культурная автономия эвенков Улан-Удэ. Мероприятие включало научно-практическую конференцию, выставку-ярмарку сувениров, и праздник-презентацию эвенкийских родов Бурятии, сообщает центр эвенкийской культуры «Арун».