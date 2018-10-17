Нацпарку Бурятии требуются волонтёры для уборки святых мест

Желающие могут обратиться в добровольческий корпус при парке



Национальному парку «Тункинский» требуются добровольцы для уборки святых мест.



- В национальном парке ждут тех, кто за чистые леса, кто любит трудиться и почитает память своих предков, сакральные места. Планируется убрать святое место «Нугын таабай» и местность в селе Зун-Мурино, а завтра - «Тамхи баряаша» и территорию рядом со ступой Будды Шакьямуни в посёлке Монды, - рассказали в пресс-службе национального парка.



Желающим принять участие в акциях по уборке нужно обращаться в добровольческий корпус при парке по тел. 42-6-37 или по тел. 89025644560 (куратор Татьяна Цыбжитова),





