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572 квартиры выделят сиротам в Иркутской области

Общество, 
Жильё предоставят до конца 2018 года

В четвёртом квартале 2018 года планируется сдать в эксплуатацию 84 жилых помещения для детей-сирот в городе Шелехов, 60 - в Усолье-Сибирском, 240 - в Иркутске, 84 - в Зиме и 72 квартиры в посёлке Куйтун.

Кроме того, в соответствии с утверждённым графиком закупок для государственных нужд, в конце октября этого года планируется приобрести 10 квартир в Нукутском районе, 17 - в Усть-Удинском. Заключен госконтракт на покупку пяти жилых помещений в Ангарске.

- По состоянию на 1 октября 2018 года в списке детей-сирот, которые нуждаются в обеспечении жильем по договору найма, 13 960 человек,- рассказала заместитель министра соцразвития, опеки и попечительства Татьяна Плетан. - В настоящее время 6 916 человек обратились с заявлением на предоставление жилого помещения по договору найма.

Для получения жилья для детей-сирот необходимо направить письменное согласие на заключение договора найма специализированного жилого помещения (по установленной форме) в министерство имущественных отношений Иркутской области. Либо обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства, сообщает пресс-служба правительства региона. 
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