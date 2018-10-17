В Улан-Удэ прошли молодёжные экоакции



С 24 сентября в Советском районе Улан-Удэ проходили молодёжные экологические акции в рамках месячника чистоты. Приняли участие в них студенты Бурятского государственного университета, колледжа БГУ, а также учащиеся Бурятского лесопромышленного колледжа, Бурятского республиканского индустриального техникума, торгово-экономического техникума.



Убраны общественно значимые места в Советском районе. Это набережная рек Уда и Селенга, мемориал Победы, территория возле памятника воинам-стеклозаводчанам и склон Батарейной горы. Собрано более 300 мешков мусора.



На территории мемориала Победы и памятника жертвам политических репрессий силами студентов БГУ высажены более 100 саженцев шиповника, сообщает управление по информационной политике городской администрации.

