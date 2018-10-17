В районе Бурятии пройдёт фестиваль «Золотой возраст»



В рамках объявленного отделом социальной защиты населения по Бичурскому району месячника, посвящённого Дню пожилого человека, проводятся мероприятия. Они направлены на улучшение качества жизни пожилых людей, на организацию их досуга, на формирование у младшего поколения здорового восприятия старости, на воспитание в них любви и уважения к старшим, а также на оказание помощи данной категории граждан.



Так, 17 октября будет проводиться открытый межрайонный туристический фестиваль «Золотой возраст-2018». Такой фестиваль проводится в районе во второй раз, в последующем он станет традиционным. В нём примут участие слушатели Университета третьего возраста, ветераны отдела соцзащиты, Пенсионного фонда, школ, дошкольных учреждений, творческие коллективы поселений района.



Цель мероприятия – повышение социальной активности и жизненного тонуса, укрепление здоровья и расширение круга общения для людей старшего поколения, организация досуга, формирование условий, способствующих их активизации, популяризация ЗОЖ, сообщает пресс-служба Минсоцзащиты Бурятии.

