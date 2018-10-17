Жители Бурятии стали реже болеть ОРВИ

В Бурятии заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на сезонном уровне



Случаев гриппа не зарегистрировано, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.



- За прошедшую неделю с 8 по 14 октября в сравнении с предыдущей отмечено снижение заболеваемости на 11,1%). Всего зарегистрировано 1098 случаев ОРВИ, показатель ниже эпидпорога в 2,1 раза, - сообщили в ведомстве.



С начала сентября стартовала кампания массовой иммунизации населения против гриппа.



Всего привито 423 534 человека, что составляет 43,1% от численности населения.



