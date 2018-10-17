В Бурятии заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на сезонном уровне
Случаев гриппа не зарегистрировано, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.
- За прошедшую неделю с 8 по 14 октября в сравнении с предыдущей отмечено снижение заболеваемости на 11,1%). Всего зарегистрировано 1098 случаев ОРВИ, показатель ниже эпидпорога в 2,1 раза, - сообщили в ведомстве.
С начала сентября стартовала кампания массовой иммунизации населения против гриппа.
Всего привито 423 534 человека, что составляет 43,1% от численности населения.
Жители Бурятии стали реже болеть ОРВИ
Общество, Фото:
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