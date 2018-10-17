Улан-удэнцы гадают, что за «призрак» сняли в детской больнице





















Как сообщал «Байкал-Daily», ранее появилось видео, авторы которого считают, что

Мнения в комментариях разделились. Часть пользователей призналась, что им не по себе, в том числе от фигуры в окне на втором этаже. Другие привели возможные логические объяснения: «Напоминает прибор или светильник на штанге», «Чей-то костюм», «Скоро же Хэллоуин», «Завтра тоже пошучу вечером, переоденусь или завернусь в простыню и на работе ночью сфоткаюсь, надеюсь, охрана ругаться не будет». Улан-удэнка, лежавшая раньше в этой больнице, вспомнила, что дети от скуки часто любили пошутить. «Всё равно страшно», - делятся люди.Как сообщал «Байкал-Daily», ранее появилось видео, авторы которого считают, что сняли призрака в улан-удэнском магазине детских товаров . При увеличении кадров исследователи непознанного разглядели странное лицо.

Накануне в паблике «Аноним 03» появилась загадочная фотография детской клинической больницы на улице Модогоева. В окне на первом этаже прохожий запечатлел непонятный силуэт, отдельные пользователи уже предложили, что это призрак или другое паранормальное существо.