Москвич написал буддийский роман о будущем человечества

Главной героине Дариме предстоит спасти мир



Писатель из Москвы Роман Орлов опубликовал новый роман «Весы Лингамены». Его автор позиционирует как «буддийский роман о будущем человечества».



«Всё началось в стенах научного центра ИКИППС, учёные которого вознамерились доказать детерминированность вселенной, рассчитывая в случае успеха возродить учение Дхармы в мировом масштабе. Но этим грандиозным экспериментам не суждено было остаться лишь умозрительными конструкциями в мире форм: неистовый ветер причинности, словно потешаясь над пытающимися доказать его существование, всё быстрее раскручивает неуловимый маховик событийности, вовлекая в свои тенёта всё больше и больше участников. Тогда молодая сотрудница ИКИППСа Дарима, отдалённый потомок бурят, принимает решение в одиночку противостоять ужасающей силе инерции 4-го тысячелетия...» - говорится в аннотации.



В электронном виде книгу можно бесплатно скачать на сайте издательства «Ридеро», там же можно заказать и бумажную версию. Также роман опубликован и на сайте журнала «Самиздат», где выкладываются произведения начинающих авторов.



Роман Орлов свой роман называет «увлекательной книгой».



В 2017 году он написал контркультурный роман «Последний дух воина». На личном сайте писателя Романа Орлова опубликованы также множество рассказов и стихов. Сам автор исповедует буддизм.









