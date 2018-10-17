В улан-удэнском СИЗО сдали нормы ГТО

В СИЗО-1 несовершеннолетние, содержащиеся под стражей, приняли участие в сдаче нормативов «Готов к труду и обороне»



Они решили сдать нормы ГТО добровольно, сообщают в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



За выполнением нормативов наблюдали специалисты Центра тестирования ГТО по Бурятии под руководством исполняющего обязанности начальника отдела реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Александра Бадрова.



Подростки сдавали нормативы в следующих дисциплинах: подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на спине.



Несовершеннолетние показали хорошую физическую подготовку. По предварительным результатам тестов два подростка претендуют на серебряный значок ГТО.







