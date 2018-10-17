Монгольские спасатели обучаются в Бурятии



Уже на протяжении 4 лет огнеборцы Монголии приезжают в Бурятию для повышения своей квалификации. 15 пожарных-спасателей и водителей пожарных автомобилей из Северного регионального центра Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии прибыли в регион с целью повышения квалификации, обмена опыта в области пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ. Монгольские спасатели вплотную познакомятся с работой пожарных частей, газодымозащитной службы, спасательных подразделений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.



Как рассказал врио заместителя начальника Главного управления МЧС России по Бурятии Андрей Боркин, для коллег организованы как теоретические занятия, так и практические, что включает в себя обучение по отработке нормативов по пожарно-строевой подготовке, работу на водолазной станции, и оказание первой медицинской помощи.



Также Боркин отметил, что передача опыта зарубежным коллегам является важным этапом в реализации государственной политики в области защиты населения и территорий обоих государств от ЧС, укреплении международного сотрудничества, а также организации взаимодействия при ликвидации трансграничных ЧС.



Мероприятие проводится согласно плану совместных мероприятий по сотрудничеству в области предупреждения ЧС природного и техногенного характера и ликвидации их последствий на приграничных территориях Бурятии и Монголии на 2018 год между ГУ МЧС России по республике, Республиканским агентством ГО и ЧС и Государственным агентством по чрезвычайным ситуациям Монголии.

