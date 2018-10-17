В Иркутске осудят продавцов «Боярышника»

От употребления опасной для здоровья жидкости умерло 63 человека
Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего и 42-летнего жителей Иркутска. Они обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка в целях сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору».
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2016 года иркутяне продавали людям спиртосодержащее средство и под видом «Боярышника», не отвечающего требованиям безопасности и опасного для жизни и здоровья потребителей. Один из обвиняемых приобрёл Иркутске у незнакомцев 15 канистр (322,5 литров) спиртосодержащей жидкости, которые они совместно хранили.
В ноябре-декабре 2016 года обвиняемые купили пластиковые бутылки объёмом 250 мл с наклеенными на них этикетками «Боярышник» и, разбавив водой, разлили по бутылкам для продажи, в том числе в качестве спиртных напитков. Часть опасной жидкости обвиняемые продали знакомому для употребления в пищу.
- В последующем опасный для жизни и здоровья товар был изъят сотрудниками правоохранительных органов. Согласно экспертным заключениям изъятая спиртосодержащая жидкость от 50 до 105 раз превышает нормативные показатели по содержанию метилового спирта и не соответствует стандартам на этиловый спирт-сырец и косметическую продукцию, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Свердловский районный суд Иркутска.
В начале октября 2018 в Ленинский районный суд Иркутска направлено уголовное дело в отношении семи жителей Иркутска, также занимавшихся незаконным оборотом спиртосодержащей продукции. 11 человек пострадало, 63 человека скончались.
Кроме того, уже осуждены предприниматель и работавшая у неё продавец за продажу «Боярышника», от употребления которого умерли 8 человек. Их приговорили к 4 и 3 года лишения свободы соответственно, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Иркутске осудят продавцов «Боярышника»
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