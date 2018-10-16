В Бурятии отразили нападение условных террористов

Всего в мероприятиях приняли участие более 300 человек







В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, состоялись тренировки подразделений противодействия терроризму.В ходе мероприятий личный состав подразделений антитеррора отработал практические действия по блокированию и ликвидации условных террористов, задачи оперативного вывода техники в районы выполнения задач, умение действовать и принимать решения в нестандартной обстановке.При проведении занятий для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, использовано значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов и дымов.Личный состав групп антитеррора отработал вопросы эвакуации условно раненых военнослужащих, выполнил мероприятия радиационной и химической разведки в районах выполнения задач.Всего в мероприятиях приняли участие более 300 человек и порядка 50 единиц автомобильной и специальной техники.Подобные тренировки проводятся на регулярной основе, что позволяет повышать уровень практической подготовки военнослужащих общевойскового объединения округа по противодействию терроризму, сообщает пресс-служба ВВО.