Дзюдоисты Бурятии завоевали медали всероссийских соревнований

Участие в турнире приняли около 400 спортсменов
Спортсмены из Бурятии приняли участие во всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти Геннадия Михеева, состоявшихся с 12 по 14 октября в Красноярске. Участие в турнире приняли около 400 дзюдоистов с 2002 по 2004 годы рождения из 16 регионов страны. ⠀
Первый день соревнований принёс бурятской сборной три медали. В этот день выступали спортсмены из посёлка Селенгинск – воспитанницы Анастасии Берещиновой Александра Пляскина и Анастасия Быкова, а также Андрей Климов (тренер Екатерина Турунхаева).
Александра Пляскина в весовой категории 44 килограмма за выход в финал уступила представительнице из Иркутска, и продолжила борьбу за третье место, где не оставила шансов сопернице тем самым поднялась на третью ступень пьедестала.
Самая юная участница Анастасия Быкова 2004 года рождения в весе до 48 килограмм дошла до финала, оставив позади соперниц, а также с уверенностью выиграв чемпионку Сибирского федерального округа из Алтайского края. Но из-за нехватки опыта в финале уступила хозяйке турнира и заняла 2 место.
Самая многочисленная категория 60 кг собрала 60 участников. Андрей Климов выиграл 4 встречи, но за выход в финал проиграл представителю Московской области. Андрей смог взять верх над дзюдоистом из Кемеровской области, в итоге заняв 3 место.
Во второй день на татами вышли воспитанники Екатерины Турунхаевой Татьяна Кукшинова и Буянто Хонихоев из села Корсаково.
Татьяна Кукшинова в весе до 63 кг. выиграла спортсменок из Иркутской области и Красноярского края, но, к сожалению, за выход в финал проиграла чемпионке из Красноярска и в схватке за третье место представительнице из Новосибирска.
В весе свыше 90 кг. Буянто Хонихоев уверенно выиграл красноярца, но проиграл чемпиону за выход в финал и представителю Красноярска за третье место.
В итоге, Буянто и Татьяна стали пятыми на всероссийских соревнованиях.
Неожиданным приятным сюрпризом для участников турнира стала встреча с Дмитрием Миндиашвили, который был признан «Лучшим тренером Советского союза», а также «Лучшим тренером России XX века». Общение с таким человеком произвело на спортсменов неизгладимое впечатление, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Дзюдоисты Бурятии завоевали медали всероссийских соревнований
Общество, Фото:
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