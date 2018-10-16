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На Элеваторе появился ещё один светофор

На Элеваторе появился ещё один светофор
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru. из архива
На этот раз светофор заработал на проспекте 50-летия Октября

В Улан-Удэ на проспекте 50-летия Октября с сегодняшнего дня возле остановки «Бурятэнерго» заработал светофор. Сейчас он работает в режиме «жёлтого мигания».

- Уважаемые водители и пешеходы! Будьте осторожны и соблюдайте правила дорожного движения на указанном участке проспекта, - обращаются к горожанам в управлении по информационной политике.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях заработал светофор на остановке «Виадук». На той неделе начал работу светофор на перекрёстке улиц Дорожная, Строителей и Сельская. Неделей ранее – в посёлке Восточный.
светофоры
 
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