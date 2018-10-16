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Выставку «Останови огонь!» посетили более тысячи улан-удэнцев

Выставку «Останови огонь!» посетили более тысячи улан-удэнцев
Общество, 
Всероссийская выставка прекратила свою работу

Выставку «Останови огонь!» в Физкультурно-спортивном комплексе, организованную добровольными лесными пожарными, за неделю посетило более 1000 человек. Сейчас выставка завершила свою работу, сообщили в АНО «Добровольческий корпус Байкала».

На интерактивную выставку о пожарах ежедневно приходили школьники с учителями и родителями, будущие добровольцы, представители бизнеса и НКО.

Состоялись занятия по пожарной безопасности для 25 школьных классов и 3 групп студентов. Школьники играли в специально созданные для детей игры по теме природных пожаров.

Посетители надевали на себя форму лесного пожарного, чтобы почувствовать, насколько она крепкая и тяжёлая, брали в руки ранцевые огнетушители, краги и каски.

- Выставка отлично показывает нелёгкий труд добровольных лесных пожарных и последствия небрежного отношения к огню. Спасибо, что так наглядно показали это нам и нашим детям! – поблагодарил посетитель выставки Андрей.

Большой популярностью пользовались очки виртуальной реальности, надев которые, можно было обнаружить себя в центре торфяного пожара.

Выставка была организована АНО «Добровольческий корпус Байкала» в рамках одноименной федеральной информационной кампании «Останови огонь!». Республика Бурятия стала первым регионом, который запустил эту кампанию у себя.




выставка лесные пожары
 
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