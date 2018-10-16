В Иркутске обустроили отдельную двустороннюю полосу для велосипедного движения на ул. Декабрьских Событий
На дороге нанесена специальная разметка и установлены соответствующие знаки. Ширина полосы составляет около 2 метров, протяжённость участка – около 1,5 км (от улицы Декабрьских Событий, 112 до улицы Тимирязева). Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.
Работы по обустройству велосипедной дорожки были проведены в рамках комплексного ремонта улицы Декабрьских Событий по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». На всем участке было заменено асфальтовое покрытие, сделаны тротуары, установлены бордюры, также вдоль дороги были обустроены заездные карманы. Ремонт дороги был завершен по графику – 10 октября.
С предложением по организации велодорожки на улице Декабрьских Событий выступил Велотранспортный союз. В мэрии Иркутска поддержали эту инициативу.
Первая велодорожка появилась в Иркутске
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