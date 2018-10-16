Театр «Ульгэр» представил премьеру музыкального спектакля

Кукол заменили сами актёры
15 октября Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» на сцене Буряад театра порадовал горожан премьерой по мотивам повести Э. Сетон-Томпсона «Домино. История черно-бурого лиса».
Здесь кукол заменили сами актёры. Режиссёры-постановщики Яна Тумина и Александр Балсанов акцентировали внимание на хореографии и вокале. По словам создателей постановки, «это спектакль новой формы, который находится между драматическим, музыкальным и кукольным театрами». Однако работа над постановкой велась не без возможностей самого театра кукол.
- Здесь есть работа с предметом, но кукол в привычном нашем понимании - нет, - рассказала режиссёр Яна Тумина.
По словам заслуженного артиста Бурятии Жаргала Лодоева, артисты показывают животных пластикой, голосом, танцем передают эмоции, сообщает минкультуры республики.
Как и в «Повести о Петре и Февронии Муромских», в спектакле «… и звали его Домино» есть шуточные моменты. Однако веселье на сцене – всего лишь видимость. В основе спектакля - трагедия молодого лиса. Он решается отомстить людям после убийства семьи и превращается в умного и хитрого зверя, который досаждает людям. Охотники хотят избавиться от черно-бурого лиса, но не только они идут по следу Домино. Главным его врагом становится Гекла, мстительная и смелая гончая.
- История про лиса Домино – это история про людей. В охоте на лиса, мы видим, какими жестокими могут быть люди. Хуже диких животных. Мне очень понравились Домино и Белогрудка. Они очень добрые. Я за них переживал! – Поделился впечатлениями школьник Андрей.
Отметим, в рамках проекта «Культура – малой Родины» театру кукол «Ульгэр» в 2018 году выделено всего 7000300 рублей на реализацию творческих проектов «Театр без границ» и «Белые ночи Байкала». В рамках творческих проектов создание и показ новых постановок: «Повесть о Петре и Февронии Муромских» реж. Олег Юмов, «Музыкальный магазин» реж. Влад Костин, «…и звали его Домино» (история чёрно-бурого лиса) реж. Яна Тумина, Александр Балсанов, «Колыбельная для мамы» реж. Андрей Князьков, также реализация гастрольных проектов по Республике Бурятия (Тункинский, Окинский, Закаменский и Дждинскией районы), Монголии (Улан-Баатар, Эрдэнэт), и приобретение технического и технологического оборудования.
Театр «Ульгэр» представил премьеру музыкального спектакля
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