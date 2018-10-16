Улан-удэнцы смогут сдать макулатуру, стекло и пластик

19 октября в фойе Городского дворца детского (юношеского) творчества состоится праздник «Экодвор»



- Это праздник нашего двора, который мы хотим организовать и разделить вместе с вами – вашими соседями, чтобы поближе познакомиться и провести выходной весело, уютно и с пользой для природой, - говорят организаторы.



Здесь состоится так называемая дармарка – бесплатная ярмарка полезных вещей, а также книговорот. Все желающие смогут принести то, что им самим уже не нужно, но может принести пользу другим людям. Также улан-удэнцы смогут найти что-то подходящее для себя.



Будет работать пункт раздельно собранных отходов.



- Подарим мусору вторую жизнь – приносите макулатуру, стекло, алюминий, пластик. Важно, чтобы все отходы были чистыми! Всё отправится во вторичную переработку и превратится в полезные вещи, - сообщают организаторы.



Запланированы также мастер-классы и викторины.

