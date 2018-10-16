В дни покрова Пресвятой Богородицы пройдёт концерт «Покровские гуляния»
Праздничное действо встретит зрителей 18 октября в 18:30 в фойе театра имени Бестужева. Гостей вечера пригласят вместе с артистами петь, танцевать, водить хороводы, поиграть и позабавиться. На выставке-ярмарке мастера-умельцы покажут изделия из бисера и камней, тканые пояса, текстильные куклы, куклы-обереги и многое другое. При желании можно приобрести сувенир и полакомиться в буфете блюдами русской кухни.
Лучшие в республике солисты, фольклорные, хореографические коллективы, гармонисты и частушечники выступят на праздничном концерте. Все они являются победителями республиканского фестиваля русской культуры «Байкальский хоровод». Подарком для зрителей станут выступления популярных в республике исполнителей.
Широкой публике представят и победителей республиканского смотра-конкурса культуры и быта семейских «Хранители отчих традиций». В торжественной обстановке им вручат дипломы и денежные премии, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
– Приглашаем жителей и гостей столицы Бурятии отдохнуть душой, окунуться в атмосферу праздника в лучших русских традициях, на людей посмотреть и себя показать на концерте «Покровские гуляния»,- отмечают организаторы концерта – Республиканский центр народного творчества.
Справка:
III Республиканский фестиваль русской культуры «Байкальский хоровод» состоялся 2-3 июня текущего года. Масштабный фестиваль включал республиканские конкурсы «Русская песня», обрядов и праздников «Как бывало в старину», русского народного танца «Русский перепляс», гармонистов и частушечников «Играй гармонь, звени частушка».
Республиканский смотр-конкурс культуры и быта семейских «Хранители отчих традиций», посвящённого 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума, проходил с июня по сентябрь 2018 года в двух номинациях: «Старообрядческие частные усадьбы и подворья», «Туристический маршрут. Старообрядческие музеи - дома, усадьбы».
В Улан-Удэ пройдёт концерт фестиваля русской культуры
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