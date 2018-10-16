В Бурятии забраковали 11 партий некачественной плодоовощной продукции



В ходе контрольно-надзорных мероприятий за 9 месяцев этого года исследовано 498 проб плодоовощной продукции по санитарно-химическим и физико-химическим показателям.



Согласно результатам исследований, в течение последних лет доля продукции, не соответствующей нормативным требованиям остается на уровне 4,0-5,5%. Основным загрязнителем овощей являются нитраты. В плодовой продукции, ягодах и бахчевых превышение содержания нитратов не установлено.



- Наличие генетически модифицированных организмов, превышение нормативов по содержанию токсичных элементов, афлатоксинов, пестицидов не установлено, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.



За указанный период специалистами забраковано 11 партий некачественной продукции, общим объёмом 178 кг. По нарушениям в сфере оборота плодоовощной продукции наложены административные штрафы, руководителям организаций выданы предписания, внесены представления.

