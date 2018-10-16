В Агинском открылся центр изучения русского языка как иностранного



В Агинском педагогическом колледже имени Базара Ринчино прошла научно-практическая конференция «Русский язык в современном мире: традиции и инновации преподавания русского языка как иностранного». Это мероприятие прошло как завершающий этап в рамках Года русского языка и культуры в Восточном аймаке Монголии. В работе конференции приняли участие руководители, преподаватели учреждений СПО, учителя школ Забайкальского края и Восточного аймака Монголии.



Среди почётных гостей присутствовали министр международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края Алексей Дроботушенко, ведущий специалист Департамента образования и культуры Восточного аймака Монголии Лхагвадоржийн Болормаа и другие. Конференция стала площадкой, где учителя, лингвисты и эксперты двух стран обменялись мнениями по вопросам современных технологий в преподавании русского языка, поговорили о системе профессионально ориентированной подготовки иностранных студентов на русском языке, обсудили способы адаптации иностранного учащегося в поликультурном образовательном пространстве.



В рамках конференции на базе колледжа открыт центр изучения русского языка как иностранного, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

