«Пафосные унты» получили приз Байкальского кинофестиваля

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Иркутский драмтеатр гастролирует в Израиле Общество, Охлопковцы посещали страну в 2012 и 2014 годах

В Бурятии сохранится тёплая погода Общество, По данным Бурятского гидрометцентра 16 октября по республике без осадков. В утренние часы местами туманы