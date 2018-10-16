«Пафосные унты» получили приз Байкальского кинофестиваля

«Безумная» реклама «пафосных унтов», снятая бурятскими КВН-щиками в прошлом году, получила специальный приз на Байкальском кинофестивале. Обладателем награды стал юморист Чимит Жамьянов.
Байкальский кинофестиваль завершился накануне в Иркутске. Гран-при фестиваля досталось иркутянину Ивану Баранчуку за видеоарт «Мёртвые души», сообщает телеканал Семёрка.
Как сообщал «Байкал-Daily», креативная реклама обуви рассмешила пользователей и «взорвала» Интернет. «Пафосные унты» не остались не замеченными и федеральными СМИ. Многие издания оценили бурятский юмор. Официальный паблик журнала MAXIM назвал видео «Лучшей рекламой унтов в истории».
По сюжету, молодой человек приобрёл унты и начал вести себя несколько дерзко. Также сильно изменилась походка обладателя обуви – она стала вычурной. В конце ролика прозвучала фраза, которая и сделала обычные унты «пафосными».
- Как унты купил, сразу такой пафосный стал, – завистливо сказал один из героев видео.
Вскоре жители Бурятии начали снимать пародии на этот ролик. Весной на смену «пафосным унтам» появились «пафосные резиновые сапоги» - тут скреативили представители ОНФ.
В феврале воры обчистили тот самый магазин «пафосных» унтов. Преступники ночью вынесли всю обувь из магазина. По словам представителей магазина, злоумышленники шли именно за унтами, поскольку не тронули оставленную в магазине технику.