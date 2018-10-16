Две бурятские борицы отобрались на чемпионат мира

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В Бурятии сохранится тёплая погода Общество, По данным Бурятского гидрометцентра 16 октября по республике без осадков. В утренние часы местами туманы

В Чите проведут фестиваль детского творчества Общество, Для участия в конкурсе допускаются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и т.д.