Определён состав женской сборной России на чемпионат мира в Будапеште
Главный тренер женской сборной России Юрий Шахмурадов объявил состав команды на чемпионат мира, который пройдёт в Будапеште 20-28 октября. Самыми титулованными в составе команды будут уроженка Ангарска, бронзовый призёр Олимпийских игр-2016, Екатерина Букина (до 76 кг), двукратная чемпионка Европы Анастасия Братчикова (до 68 кг) и чемпионки Европы разных лет Стальвира Оршуш (до 53 кг) и Ирина Ологонова (до 55 кг) – обе Бурятии.
Имена спортсменок, которые выступят в Венгрии, сообщает федерация борьбы России.
Состав женской сборной России:
До 50 кг. Анжелика Ветошкина
До 53 кг. Стальвира Оршуш
До 55 кг. Ирина Ологонова
До 57 кг. Ольга Хорошавцева
До 59 кг. Светлана Липатова
До 62 кг. Анжела Фоменко
До 65 кг. Мария Кузнецова
До 68 кг. Анастасия Братчикова
До 72 кг. Татьяна Колесникова
До 76 кг. Екатерина Букина
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом чемпионате мира в Париже впервые принимала участие борица из Бурятии Стальвира Оршуш. Она остановилась в одном шаге от бронзы.
Ещё одна бурятская спортсменка Ирина Ологонова имеет три серебра чемпионатов мира. В прошлом году она восстанавливалась после серьёзной травмы ноги, поэтому главный мировой старт пропустила.
В августе этого года обе борицы стали чемпионками России.
Как сообщал «Байкал-Daily», мужчины-вольники из Бурятии не смогли отобраться на чемпионат мира в Будапеште.
Две бурятские борицы отобрались на чемпионат мира
Общество, Фото:
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