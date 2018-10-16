Таким образом у города «отобрали» два участка
Как выяснила прокурорская проверка, в Улан-Удэ незаконно зарегистрировали право собственности на земельные участки.
Так, регистратором Управления Росреестра по Бурятии в упрощённом порядке, без проведения правовой экспертизы исходных документов, по подложным актам согласования местоположения границ участка зарегистрировано право собственности на 2 земельных участка.
- Действиями сотрудника Росреестра причинён имущественный ущерб городскому округу «Город Улан-Удэ», - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В отношении государственного регистратора возбуждены уголовные дела по ч.1.1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.
Сотрудник Росреестра незаконно зарегистрировала участки в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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