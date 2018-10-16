В Бурятии осудили экс-полицейского





- В настоящий момент сотрудник уволен из органов внутренних дел. По результатам проведённой служебной проверки его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, - уточнили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.



В Еравнинском районе Бурятии осудили бывшего сотрудника межмуниципального отдела МВД РФ «Хоринский». Его обвиняли по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».Он, занимая должность начальника отдела участковых уполномоченных полиции отдела полиции по Еравнинскому району МО МВД РФ «Хоринский», чтобы освободить своего брата от уголовной ответственности за незаконную рубку леса, сфальсифицировал материалы доследственной проверки и уголовного дела.Приговором суда бывшего сотрудника полиции приговорили к двум года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя государственной власти в органах внутренних дел, сроком на 2 года.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.