В Бурятии осудили экс-полицейского

Он подделал материалы уголовного дела, чтобы уберечь брата – «чёрного лесоруба» от ответственности
В Еравнинском районе Бурятии осудили бывшего сотрудника межмуниципального отдела МВД РФ «Хоринский». Его обвиняли по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
Он, занимая должность начальника отдела участковых уполномоченных полиции отдела полиции по Еравнинскому району МО МВД РФ «Хоринский», чтобы освободить своего брата от уголовной ответственности за незаконную рубку леса, сфальсифицировал материалы доследственной проверки и уголовного дела.
Приговором суда бывшего сотрудника полиции приговорили к двум года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя государственной власти в органах внутренних дел, сроком на 2 года.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
- В настоящий момент сотрудник уволен из органов внутренних дел. По результатам проведённой служебной проверки его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, - уточнили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
Определён состав женской сборной России на чемпионат мира в Будапеште
Таким образом у города «отобрали» два участка
Он подделал материалы уголовного дела, чтобы уберечь брата – «чёрного лесоруба» от ответственности
Максимальная температура воздуха составит +18 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра 16 октября по республике без осадков. В утренние часы местами туманы
Прославленный пианист выступит 28 декабря
Программу концерта музыканты исполнят на трёх инструментах
Для участия в конкурсе допускаются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и т.д.
В городе прошёл месячник чистоты
Резонансная фотография с убитыми животными вызвала жалость и недоверие одновременно
Бурятская республиканская станция переливания крови проведёт «День донора» для заготовки крови в выездных условиях
У самки это первое потомство
Турнир состоится среди женских команд
Гражданин Монголии никогда раньше не бывал в России, несмотря на то, что всю жизнь прожил буквально в считанных километрах от нашей страны в монгольском посёлке Эрэнцав
Цель акции – формирование у кадет уважительного отношения к российской культуре