Максимальная температура воздуха составит +18 градусов
Благодаря антициклональному типу погоды, установившемуся на прошлой неделе на юге Восточной Сибири, в регионе стоит спокойная тёплая малооблачная погода. Временами проходят слабо выраженные ложбины северного циклона, после чего вновь восстанавливается поле повышенного давления. Об этом сообщает «Гисметео».
Накануне территория Иркутской области и Бурятии находилась в ложбине циклона, между двумя антициклонами, в гребне тепла между холодными воздушными массами.
В дневные часы воздух прогревался до 18 градусов тепла. В Иркутске и Улан-Удэ 15 октября температура составляла 13,9 градуса, в Ангарске 13,4 и в Чите 11,3 градуса тепла. Ночью температура воздуха в основном отрицательная от 0 до −8 градусов. Чуть холоднее было в восточных районах Забайкальского края.
В утренние часы в отдельных районах наблюдается туман и на траве образуется роса, местами изморозь.
По предварительным прогнозам, существенных изменений в погоде не произойдёт в ближайшее время, тёплая погода сохранится до конца рабочей недели. Осадки будут наблюдаться только в северных районах региона. Днём температура воздуха сохранится в пределах +13,+18 градусов, в северных районах +3,+8, ночью температура воздуха будет составлять 0, −5 градусов, на севере до −10.
До конца недели в Бурятии будет тепло
Общество, Фото:
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